E' Riad (Arabia Saudita) il teatro per l'assegnazione del primo trofeo stagionale. In palio la Supercoppa italiana tra Milan e Inter. Pioli manda in campo dal 1' Kjaer in difesa accanto a Tomori e Messias in posizione di trequartista destro. Nell'undici di Inzaghi torna Barella a centrocampo, Darmian confermato a destra. Lukaku e Brozovic vanno in panchina. Calcio d'inizio alle 20