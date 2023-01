Scoprire i giovani e lanciarli. Scommesse da talent scout. Josè Mourinho, abituato in passato a instant team e a top club con budget di mercato illimitati, è riuscito anche a valorizzare diversi Under 20. Li chiama affettuosamente "bambini", intanto crescono di minutaggio e nell'impiego. A 19 anni, Tahirovic ha già esordito dal 1' in Serie A contro il Bologna, con 5 presenze finora in totale. 13 le presenze di Bove, 20 per Zalewski e 9 per Volpato. Il diciannovenne italo-australiano ha già segnato al Verona mostrando il talento e la qualità che piace anche a Totti. Per questo a gennaio sono rimasti sia Volpato che Bove, reduce da due partite consecutive giocate da titolare contro Genoa e Fiorentina. Uno spazio riempito con pressing, dinamismo e buona visione di gioco. Vent'anni Bove, come Zalewski. Il lavoro giornaliero con Mourinho li ha fatti crescere in fretta. Zalewski ha corsa e tecnica, con Mourinho ha affinato la versatilità per giocare come esterno sia a destra che a sinistra.