In vista della sfida di Coppa Italia di domani contro il Monza, la Juventus ha sostenuto un test contro il Fossano. Sono scesi in campo anche Pogba, Vlahovic e Cuadrado: ovviamente non sono a disposizione per giovedì, ma il loro rientro si avvicina

Buone notizie dall'infermeria in casa Juve con Paul Pogba e Dusan Vlahovic vicini al rientro. Entrambi, infatti, hanno preso parte al test congiunto di oggi pomeriggio contro i dilettanti del Fossano: 45 minuti particolarmente utili per il francese e per il serbo per valutare i rispettivi miglioramenti. Se il loro recupero procede come dovrebbe, potrebbero essere convocati per la gara in programma domenica contro l'Atalanta, con qualche chance in più per Vlahovic rispetto a Pogba. All'appuntamento di oggi ha partecipato anche Juan Cuadrado, l'altro big ancora fermo in infermeria per via di un problema al ginocchio accusato a fine dicembre. Massimiliano Allegri, con molta probabilità, dovrebbe averli tutti a disposizione per la gara di campionato del 29 gennaio contro il Monza.