Le probabili formazioni di Milan-Inter

Pioli pronto a riproporre Kjaer al centro della difesa. Origi e Rebic sono a disposizione ma partiranno dalla panchina mentre Messias è candidato a una maglia da titolare al posto di Saelemaekers. Inzaghi ha ha disposizione Lukaku ma Dzeko e Lautaro saranno gli attaccanti titolari. A centrocampo torna Barella al posto di Gagliardini. Si gioca allo stadio Re Fahd di Riad. Calcio d'inizio alle 20

C'è grande attesa per l'assegnazione del primo trofeo della stagione. Si rinnova il duello tra Milan e Inter che nella passata stagione si sono giocati il titolo di Campione d'Italia con il Milan che è riuscito a spuntarla e a conquistare il diritto di giocare questa finale contro l'Inter vincitrice della Coppa Italia. Momento non particolarmente brillante per i rossoneri che arrivano a questa sfida dopo aver faticato tanto in campionato con i due pareggi nelle ultime due gare contro Roma e Lecce, passando per la sorprendente eliminazione agli ottavi di Coppa Italia contro il Torino. L'Inter sta leggermente meglio, specialmente dopo l'ultima gara di campionato con i nerazzurri vittoriosi a San Siro sul Verona. Pioli recupera qualche infortunato, Kjaer probabile dal 1' con Rebic e Origi in panchina e Messias favorito al posto di Saelemaekers. L'Inter recupera Lukaku, che è pronto a subentrare a gara in corso dal momento che il tandem d'attacco Dzeko-Lautaro è confermatissimo. Torna Barella a centrocampo. Si gioca allo stadio Re Fahd di Riad. Calcio d'inizio alle 20.

Milan, Messias favorito su Saelemaekers Mini ritiro senza grossi problemi per il Milan a Riad in vista della finale di Supercoppa italiana. Se Maignan, Florenzi, Ballo Touré e Ibrahimovic sono ancora ai box alle prese con i rispettivi infortuni, Pioli può contare su tutti i giocatori volati in Arabia Saudita. Kjaer, Origi e Rebic sono a disposizione ma solo il difensore danese sarà della partita sin dal 1'. Per il resto scelte quasi scontate per l'allenatore del Milan che a centrocampo ricompone la coppia Bennacer-Tonali. L'unico dubbio riguarda il ruolo di trequartista di destra: al momento Messias è favorito su Saelemaekers. MILAN (4-2-3-1), la probabile formazione: Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli