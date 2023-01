Stefano Pioli prova ad analizzare in maniera lucida la sconfitta, pesante, in Supercoppa italiana contro l'Inter. Il Milan è stato battuto 3-0 giocando una gara decisamente sottotono: "Non abbiamo fatto un primo tempo all'altezza di una gara come questa commettendo troppi errori - dice - Poi è diventata complicata, abbiamo provato a riaprirla all'inizio del secondo tempo ma abbiamo fatto troppo poco". Un Milan particolarmente impreciso anche in fase difensiva: "Non siamo abituati a fare questi errori, sono pesanti, non stiamo vivendo il nostro momento migliore dal punto di vista mentale, dobbiamo fare di più e meglio - spiega ancora - Come si riparte? Con l'unico modo che conosciamo, lavorare meglio per alzare il nostro livello, è una sconfitta che fa male, un trofeo che non riusciamo a vincere ma la stagione è li che aspetta e dobbiamo fare meglio". Dopo un avvio di 2023 non brillantissimo, ci si attendeva un riscatto: "Non mi aspettavo questa prestazione perché conosco i miei giocatori e mi aspetto sempre prestazioni positive ma in questo momento facciamo fatica a rimanere squadra e a reagire agli errori, lo facciamo, ma individualmente, pesano i non risultati e oggi non siamo riusciti a reagire alle difficoltà della partita".