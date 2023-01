Sulla settima Supercoppa nella storia dell'Inter c'è la firma di Dzeko (migliore in campo) e di Inzaghi (4° successo, agganciati Lippi e Capello). Tutti i nerazzurri dal 7 in su, non si salva nessun milanista. Le pagelle di Peppe di Stefano e Matteo Barzaghi

MILAN-INTER: TABELLINO E CRONACA