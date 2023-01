Khvicha Kvaratskhelia non ha partecipato all'allenamento mattutino del Napoli: deve ancora smaltire l'influenza ed è rimasto a casa a scopo precauzionale. Non è certa dunque la sua presenza contro la Salernitana, nella gara in programma sabato alle 18: Elmas e Raspadori sono le due eventuali alternative. Guarda il video e ascolta le ultime news

