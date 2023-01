Lecce, Cassandro si presenta: "Non vedo l'ora"

Tommaso Cassandro, nuovo acquisto del Lecce, si è presentato in conferenza stampa quest'oggi: “Ho visto diverse partite del Lecce. Penso sia una squadra ben collaudata, che segue le indicazioni del mister. Arrivo in punta di piedi, so che la squadra sta facendo molto bene. Io ci metterò dedizione ed impegno, il resto arriverà come le opportunità. Sta a me poter dimostrare di essere utile alla squadra. Trovare il Lecce ad agosto era diverso, c’era una squadra da completare. Mi ha fatto molto piacere giocare in uno stadio del genere, con un pubblico così caloroso"