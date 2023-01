Dove vedere Verona-Lecce in tv

I numeri di Verona e Lecce

Sono 14 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 5 le vittorie del Verona, altrettanti i pareggi e 4 le gare vinte dal Lecce. Il Verona non ha mai perso in casa in Serie A contro il Lecce: quattro vittorie dell’Hellas (inclusa l’ultima datata 26 gennaio 2020 – 3-0 con le firme di Dawidowicz, Pessina e Pazzini) e tre pareggi in sette sfide al Bentegodi. Il Verona ha vinto l’ultima gara casalinga di Serie A contro la Cremonese e non raccoglie due successi interni consecutivi nel massimo campionato da febbraio 2022 (striscia di tre in quel caso). Il Lecce è imbattuto da sei gare di fila in campionato (3 vittorie, 3 pareggi) e non arriva a sette consecutive in uno stesso torneo di Serie A da marzo 2004 (con Delio Rossi in panchina). La curiosità: Federico Di Francesco è l’unico giocatore della rosa del Lecce a vantare almeno un gol in Serie A contro il Verona: è andato a bersaglio proprio nell’ultimo incrocio con i veneti in campionato, datato 20 marzo 2022 con la maglia dell’Empoli.