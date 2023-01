Nella preziosa vittoria ottenuta dal Torino a Firenze c'è una piccola nota stonata con cui deve fare i conti Juric. A poco più di un quarto d'ora dal termine, infatti, Koffi Djidji è stato costretto a uscire per un colpo subito: per lui è stata confermata la frattura del setto nasale. Il difensore sarà operato lunedì. Non certo una novità per il giocatore ivoriano che ha rimediato la terza frattura al naso in poco tempo, forse un primato nel nostro campionato. La prima volta la subì nel settembre 2021, poi ancora tre mesi dopo e adesso nella trasferta contro la Fiorentina. Da vedere se Djidji, in campo 17 volte in questa stagione di Serie A, sarà disponibile per il prossimo impegno dei granata che aprirà il girone di ritorno, la gara esterna a Empoli.