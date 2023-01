Nessun precedente in Serie A tra le due squadre. Il Monza ha perso l’unico precedente contro una squadra dell’Emilia-Romagna in Serie A: sconfitta 1-2 contro il Bologna lo scorso 31 ottobre all’U-Power Stadium. Il Monza è imbattuto da quattro partite di campionato (2 vittorie, 2 pareggi): i brianzoli non hanno mai registrato una striscia di cinque match consecutivi senza sconfitta in Serie A. Il Sassuolo ha invece perso le ultime quattro partite di campionato, solo una volta in Serie A ha infilato una striscia di almeno cinque sconfitte di fila: sette tra gennaio e marzo 2014. La curiosità: il Monza è la prima squadra esordiente a chiudere il girone d’andata con almeno 21 punti a partire da quando la Serie A è tornata a 20 squadre, dal 2004/05.

Dove vedere Monza-Sassuolo in tv

La partita tra Monza e Sassuolo, valida per la 19^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 22 gennaio alle 15 in diretta sulla app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. La partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.