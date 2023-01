Proroga di indagini sulla compravendita di Osimhen

Karnezis ha totalizzato 3 presenze in due anni a Lille, smettendo col calcio a giugno; i 3 ragazzi provenienti dal settore giovanile del Napoli a Lille non hanno giocato nemmeno 1': Liguori oggi è in Eccellenza (Casoria), Manzi alla Turris (Serie C) e Palmieri al Nola (Dilettanti).

Legale De Laurentiis: "Caso Osimhen non sovrapponibile a quello Juve"

"È stata chiesta la proroga per studiare il materiale acquisito, ci vuole il tempo necessario per giudicare gli atti acquisiti - ha spiegato a Radio CRC Gino Fabio Fulgeri, avvocato di Aurelio De Laurentiis -. Io non posso conoscere quello che è l'oggetto delle verifiche, le indagini sono segrete ma le prospettive sono quelle che l'operazione sia avvenuta in maniera giusta senza mistificazione dei bilanci. Il caso Osimhen non penso sia sovrapponibile a quello della Juventus, il Napoli non ha fatto affari con la Juventus per questo non è coinvolto. Conseguenze sportive? Della giustizia sportiva si ne occupa l'avvocato Grassani, ma avendo già analizzato le medesime contestazioni ed essendosi espressa in maniera favorevole, non ritengo le cose possano cambiare a meno che non emergano nuovi elementi"