Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il difensore rossonero hanno evidenziato la lesione di un muscolo rotatore dell’anca sinistra. Nuova valutazione tra 7 giorni, ma quasi certamente non ci sarà per il derby del 5 febbraio. Per Calabria solo una botta, Theo Hernandez pronto a rientrare in gruppo

Al periodo nero del Milan si aggiungono le notizie non confortanti che giungono dall’infermeria: nella mattinata di mercoledì Tomori è stato sottoposto a esami strumentali dopo l’infortunio rimediato nel corso della partita contro la Lazio e l’esito parla di una lesione di un muscolo rotatore dell’anca sinistra . Previsto un nuovo controllo tra 7 giorni, ma a questo punto è improbabile che il difensore riesca a essere in campo per il derby , in programma il 5 febbraio.

Recuperano Calabria e Theo

Notizie più incoraggianti per quanto riguarda altri due difensori: nulla di grave per Calabria, per il quale si tratta solo di una botta al polpaccio, mentre Theo Hernandez, assente a Roma per un affaticamento muscolare, da domani dovrebbe tornare in gruppo.