Allenamento personalizzato per il croato per cui è previsto un ritorno a pieno regime la prossima settimana quando proverà a mettersi a disposizione per il derby contro il Milan. In vista della partita di Cremona, indisponibili per squalifica Skriniar e Barella

SERIE A: INDISPONIBILI E SQUALIFICATI PER IL PROSSIMO TURNO