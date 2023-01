Alla vigilia della sfida contro i blucerchiati, l'allenatore nerazzurro conferma la presenza di Zapata: "Ha recuperato per la panchina e può giocare". Nessun rischio di sottovalutare l'avversario: "Non è mai accaduto, la Samp vale più della classifica che ha". E sui margini di crescita: "Abbiamo certezze e convinzioni in più". Atalanta-Sampdoria è in diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD

In serie utile dalla ripartenza del campionato, 20 volte a segno in cinque partite (Coppa Italia compresa) e in piena zona Europa. È il cammino targato 2023 dell'Atalanta, prossima alla sfida di sfida al Gewiss Stadium contro la Sampdoria. Un match introdotto in conferenza stampa da Gian Piero Gasperini, che ha annunciato la presenza di Duvan Zapata: "È recuperabile per la panchina e per giocare, verrà convocato. Per me chi è convocato è già pronto per giocare. Così come ha recuperato Muriel". Una pedina importante in un match da non sottovalutare contro la penultima della classe: "Non c'è mai stato il rischio nemmeno da parte dei giocatori. Qualche volta non abbiamo fatto risultato, ma non l'abbiamo mai sottovalutata. La Sampdoria è sempre una squadra difficile da affrontare, non ci deve essere euforia. Abbiamo già avuto esperienza con la Cremonese, ci siamo presentati da primi in classifica e non abbiamo vinto la partita. Sono tipi di gare in cui dobbiamo stare attenti. È una buona squadra che vale più della classifica che ha e le gare vanno tutte giocate". Sarà turnover in vista dell'Inter in Coppa Italia? "No, col calcio che c'è oggi le cinque sostituzioni sono tante".