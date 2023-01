Dove vedere Bologna-Spezia

I numeri di Bologna e Spezia

Il Bologna è imbattuto in cinque sfide di Serie A contro lo Spezia (3 vittorie e due pareggi), segnando 11 gol contro i liguri (2,2 di media a match). Nonostante lo Spezia abbia segnato esattamente un gol in ciascuna delle due trasferte contro il Bologna in Serie A, ha perso in entrambe le gare al Dall’Ara (4-1 il 18 aprile 2021 e 2-1 il 21 febbraio 2022). Il Bologna ha trovato il gol in tutte le ultime sei partite di Serie A disputate di venerdì (3 vittorie, un pari e due sconfitte): gli emiliani non restano a secco in una gara di campionato in questo giorno della settimana dal febbraio 2016, quando pareggiarono 0-0 contro la Juventus al Dall'Ara. Lo Spezia, invece, ha perso tutte le cinque partite di Serie A disputate di venerdì, subendo una media di 3 gol a partita (15 totali): quella ligure è la squadra che ha disputato più spesso una gara nel massimo campionato in questo giorno della settimana trovando sempre la sconfitta.