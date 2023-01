Il Lecce ha vinto 2-1 l’unico precedente in Serie A contro la Salernitana lo scorso 16 settembre, gol di Assan Ceesay , autorete di Joan González e gol vittoria di Gabriel Strefezza. Dopo aver perso le prime tre partite di Serie A giocate di venerdì, tra il 1994 e il 2020, il Lecce è rimasto imbattuto nelle due più recenti : 2-1 proprio contro la Salernitana e 1-1 contro l'Udinese, entrambe nel girone d'andata di questo campionato. Il Lecce non tiene la porta inviolata da 17 incontri al Via Del Mare in Serie A, la striscia interna più lunga per i pugliesi nella competizione: l'ultimo clean sheet risale al 2 febbraio 2020, grazie al 4-0 contro il Torino. La Salernitana ha perso le ultime tre partite esterne di campionato e dal suo ritorno nella massima serie, solo una volta ha registrato una striscia più lunga di sconfitte: le prime quattro del 2021/22 con Fabrizio Castori. Se da una parte la Salernitana è la squadra che ha subito più gol su azione nel campionato in corso (29), dall'altra il Lecce è quella che ha incassato in percentuale più reti da palla inattiva (45%, 10/22).

Dove vedere Lecce-Salernitana in tv

La partita tra Lecce e Salernitana, valida per la 20^ giornata di Serie A, sarà trasmessa venerdì 27 gennaio alle ore 20.45 in diretta sulla app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. La partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.