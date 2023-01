Le probabili formazioni della 20^ giornata

Tutte le ultime direttamente dagli inviati di Sky Sport. Napoli al completo con Kvara nel tridente. Roma senza Celik a destra. Pioli spera nel recupero di Hernandez e Calabria. Inter con Barella e Skriniar squalificati. In mezzo favorito Asllani. Vlahovic e Pogba a segno nel test pre Monza

Il girone di andata si è chiuso con un ulteriore allungo di un Napoli da record. Il primo turno del ritorno propone la capolista contro la Roma di Mourinho. Il Milan cerca di uscire dalla crisi contro il Sassuolo ma occhio all’infermeria dei rossoneri. A proposito, c’è chi prova a recuperare in extremis pedine importanti e chi invece potrebbe non rischiare pericolose ricadute.

Ovviamente tifosi e fantallenatori vogliono sapere tutto. Chi gioca? Chi rischia? Per rispondere a questa e altre domande chiamiamo in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. I nostri 007 hanno già captato le prime indiscrezioni sulle probabili formazioni che vedremo in campo nel 20° turno e quindi siamo nuovamente pronti ad aprire la nostra chat e a riportarvi tutto. Andiamo con il giro dai ritiri