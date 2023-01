Alla vigilia della gara con la Roma, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa. "E' uno scontro diretto per lo scudetto, affrontiamo una squadra molto cinica e brava sulle palle inattive", ha dichiarato. "Incontro con Totti? "Avrei piacere a parlare con lui" MOURINHO: "ZANIOLO VUOLE ANDARE VIA DA UN MESE" Condividi

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma, in programma domani sera alle 20.45. L'allenatore del Napoli è partito analizzando il tipo di partita che si aspetta domani: "Ogni partita è difficile, questa di più perché è uno scontro diretto per lo scudetto e sarà una gara tutta da gustare tatticamente e come individualità. I 3 punti sono sempre il bottino da portare a casa". Spalletti, poi, ha paragonato la sua squadra a un ciclista che nel girone di ritorno avrà la possibilità di girarsi e guardarsi le spalle per controllare gli inseguitori: "Siamo un ciclista che sa di doversi confrontare con altri altrettanto forti, se non più forti, e deve imparare a stare dritto sui pedali, mai seduti perché si spinge meno. C'è da pedalare forte fino in fondo". Quota scudetto? "Non so quanto sia, non è il mio modo di parlare. E' un conto che non so fare, non ero bravo in matematica. Io so fare quelli semplici, se si vince siamo a 53!".

"Roma squadra concreta, dobbiamo essere equilibrati" "La Roma ha grandi calciatori, un allenatore molto pratico e concreto che riesce a far capire bene i comportamenti nella partita" - continua Spalletti - "Hanno calciatori di gamba, non bisogna mai pensare di gestire la partita, di averla in mano o all'inerzia. Sanno far correre palla e sanno anche corrergli dietro, sono concreti, sanno cosa vogliono, scegliendo bene gli episodi che portano vantaggi e in quegli episodi danno tutto. E' una gara pericolosa se non si è bravi a mantenere l'equilibrio". Il punto di forza dei giallorissi sono le palle inattive, ma Spalletti ha fiducia nel comportamento difensivo dei suoi ragazzi: "La Roma è addestrata bene per prendere vantaggi in ogni situazione, aiutati dalla fisicità, ma anche da un tecnico pragmatico ed esperto. Trae risultati dai piazzati e noi lo sappiamo: li conosciamo così come loro conoscono noi. Sappiamo qualità e caratteristiche, dovremo essere bravi a mettere in campo le nostre caratteristiche". Poi un piccolo passaggio su Totti: "Se lui ha piacere nel parlare con me, perché dovrei fare qualcosa di differente? Anche io avrei piacere".

"Contento per l'arrivo di Gollini" In conclusione, Spalletti ha commentato così l'innesto in porta di Pierluigi Gollini: "E' un portiere molto forte, ha avuto un momento di flessione perché da un titolarissimo lanciato per grande squadre s'è ritrovato a doversi sedere in panchina, quindi deve ritrovare tranquillità e poi se ne trarrà beneficio tutti perché fisicamente e tecnicamente e come copertura porta è un portiere forte. Siamo contenti".