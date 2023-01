Napoli-Roma, la sfida del Maradona in numeri

Riflettori puntati su Napoli per il big match della 20^ giornata, in programma domenica alle ore 20.45. La squadra di Mourinho (che ha perso una sola volta in carriera contro Spalletti) sfida un tabù visto che non vince al Maradona dal 2018. Gli azzurri puntano sulla forza dell'attacco, ma troveranno di fronte la squadra con più clean sheet in Italia nel 2023. Tutti i numeri e le statistiche del match

