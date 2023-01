Nel video Giancarlo Marocchi, nello studio post partita di Milan-Sassuolo, analizza il momento di crisi dei rossoneri: "L'anno successivo alla vittoria di uno scudetto, molti calciatori - soprattutto quelli che non sono dei fuoriclasse - fanno involontariamente fatica. Sono stato calciatore e so cosa vuole dire. Se non sei così forte e se non sei per così dire 'nato per rivincere', la stagione successiva perdi. Anche facendo le stesse cose..."

