Terza sconfitta di fila per il Milan che cade in casa subendo cinque gol dal Sassuolo. Costacurta: "Visti i tanti gol subiti, l'attenzione e l'atteggiamento sono cambiati rispetto allo scorso anno, ma la difesa non è l'unico problema. Tatarusanu? Mi sembra l'ultimo da condannare. Anche il mio Milan del 1999-00 attraversò una crisi da campioni in carica". L'analisi a Sky Calcio Club

MILAN-SASSUOLO 2-5: GLI HIGHLIGHTS