Fra i punti di forza di Inter e Milan ci sono i loro esterni di sinistra: Federico Dimarco e Theo Hernandez, inseriti tra i migliori 'take on defensive players' dell'ultimo anno dal CIES (traduzione = fra i difensori più bravi a saltare l'uomo e arrivare sul fondo). Momenti diversi per entrambi: il nerazzurro vive una stagione 'magica', mentre il francese fatica a ritrovarsi dopo la delusione mondiale