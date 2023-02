Calciomercato

Chiusa ufficialmente la sessione invernale di mercato, che ha coinvolto anche alcuni giocatori dal contratto in scadenza a giugno, liberi di rinnovare o di firmare accordi con un'altra squadra. Tra i tanti big c'è Skriniar, che conosce già il suo futuro: lascerà l'Inter a zero e andrà al Psg. E gli altri? Non mancano i grandi nomi nell'elenco di quelli che, se non rinnoveranno nei prossimi mesi, potranno cambiare squadra a parametro zero a giugno