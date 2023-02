Calciomercato

Non è stato un mercato di gennaio indimenticabile. Big quasi immobili, tanti movimenti soprattutto tra le squadre in lotta per non retrocedere. Ecco le nuove formazioni tipo delle 20 squadre di Serie A: indicazioni utili anche per il fantacalcio e per chi, in settimana, è chiamato a fare l'asta di riparazione MERCATO FINITO, IL BILANCIO IN LIVE STREAMING