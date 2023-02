Le probabili formazioni della 21^ giornata

Tutte le ultime direttamente dagli inviati di Sky Sport. Napoli e Inter viaggiano verso la 'solita' formazione di partenza. Pioli potrebbe invece giocare il derby con un 4-3-3 ma senza l'infortunato Bennacer. Possibile staffetta Vlahovic-Kean per Allegri. Roma con Zalewski ed El Shaarawy. Nuovi volti in campo? Possibile per Verona e Samp.

Les jeux sont faits. Scambi, acquisti e prestiti. Tutto è finito in archivio. La finestra invernale del calciomercato 2023 è ufficialmente finita e quindi da ora in poi si va avanti con le rose definitive. Le aste di riparazione sono in corso e ci sono un po’ di scommesse da considerare a livello fantacalcio

Quanti però dei nuovi sono già pronti per scendere in campo? Chi si dovrà conquistare una maglia e chi invece faticherà non poco a farlo. Nella prima giornata post mercato sono tante le risposte da dare. Oggi più che mai quindi serve sapere davvero tutto e la squadra degli inviati di Sky Sport è già bella carica. I nostri inviati potranno soddisfare tutte le richieste di tifosi e fantallenatori quindi iniziamo subito il giro dai ritiri in una giornata non semplice visto che si finirà martedì sera con Salernitana-Juventus