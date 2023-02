Paul Pogba, fermo per un affaticamento muscolare, non sarà tra i disponibili per il match contro la Salernitana. La Juve spera di averlo in discrete condizioni per la sfida contro il Nantes in Europa League (in programma il 16 febbraio), partita importantissima per il destino della stagione dei bianconeri: le ultime news dal nostro inviato Paolo Aghemo

