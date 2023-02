Bocche cucite in casa Atalanta dopo il match perso al Mapei contro il Sassuolo e, in qualche modo condizionato dall'espulsione di Maehle al 30' dopo 'On field review' fortemente contestata dai bergamaschi. E' il direttore generale Umberto Marino a esporre il pensiero del club: "Non c'è un clima di grande serenità oggi, sono comparsi i fantasmi dello scorso anno che hanno influenzato la nostra corsa per l'Europa e alla fine avevamo ragione noi - dice - La gara di oggi è nata in salita, già al 4' con il fallo fischiato a Maehle. Abbiamo fatto un girone d'andata in crescita a livello arbitrale, si è arbitrato valorizzando il calcio, oggi sono stati fatti due passi indietro, inutile ritornare sull'espulsione, ma ci sono stati anche tanti gialli che non avevano senso".



Marino contesta un metro di giudizio che, a suo avviso, è estremamente penalizzante rispetto alla velocità del calcio: "Ne abbiamo parlato due settimane fa nell'incontro con gli arbitri, il calcio è dinamico e va sostenuto, si era fatto un esempio simile a quello di Maehle, qui c'è un giallo che è diventato rosso su una chiamata, che non ci sta, da parte del VAR". Il dg spiega anche il perché del disappunto dell'Atalanta: "La nostra arrabbiatura è legata al fatto che c'è un passato in cui siamo stati penalizzati e oggi abbiamo rivisto ciò che era già stato e a noi non va bene. Abbiamo sempre criticato il modo di arbitrare al piccolo tocco, al tuffo e non vogliamo tornare a quel metro di giudizio. Poi l'errore ci sta, ma il metro usato nel girone d'andata deve essere confermato. Questa gara nell'andata è stata quella con il maggior minutaggio effettivo, credo che oggi non sia stato così. Se mi vedrete qua ancora significa che i fantasmi sono ancora in giro, oggi è stata una giornata grigia per qualcuno, si riparte, dispiace perché questi errori costano punti".