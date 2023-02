Dove vedere Inter-Milan in tv

I numeri di Inter e Milan

178° derby in Serie A tra Inter e Milan: i nerazzurri conducono per 67 vittorie a 54, completano il quadro 56 pareggi - contro nessuna squadra i rossoneri hanno subito più sconfitte nel massimo campionato (67 anche contro la Juventus), mentre per i nerazzurri i 56 pareggi contro il Milan rappresentano un record nel torneo. Il Milan ha vinto gli ultimi due derby di campionato contro l’Inter, è dal periodo tra il novembre 2002 e il febbraio 2004 che i rossoneri non ottengono più successi di fila contro i nerazzurri in Serie A (quattro in quel caso). Dopo il successo nella gara d’andata per 3-2 il Milan potrebbe vincere entrambi i derby contro l’Inter in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 2010/11 con Massimiliano Allegri alla guida. Il Milan ha perso le ultime tre partite in tutte le competizioni, i rossoneri potrebbero registrare quattro sconfitte di fila per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio 2017 con Vincenzo Montella alla guida. Lautaro Martínez ha segnato sei reti contro il Milan in tutte le competizioni, solo contro il Cagliari (otto) ha realizzato più gol con la maglia dell’Inter. In caso di gol in questa sfida l’argentino salirebbe a quota sette gol, diventando il secondo miglior marcatore straniero nella storia dell’Inter nel derby di Milano, dopo Stefano Nyers (11). Olivier Giroud ha segnato in entrambi i suoi primi due derby di campionato contro l’Inter (tre reti totali), nessun giocatore del Milan ha mai trovato il gol in tutte le sue prime tre sfide contro i nerazzurri in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).