Dove vedere Torino-Udinese in tv

I numeri di Torino e Udinese

Sono 75 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 27 le vittorie del Torino, 22 i pareggi e 26 le partite vinte dall'Udinese. Le due squadre non pareggiano in Serie A dal 16 settembre 2018 (1-1 con gol di De Paul e Meité): da allora tre vittorie friulane e cinque successi granata, incluso quello del match d’andata (2-1 in Friuli). Il Torino ha vinto in quattro delle ultime cinque sfide casalinghe di Serie A contro l’Udinese (un pareggio) e in questo parziale per ben tre volte ha mantenuto la porta inviolata. Nessuna squadra conta più pareggi dell’Udinese in questa Serie A (otto come Empoli, Lecce e Cremonese): sette degli otto segni “X” friulani sono però racchiusi nelle ultime 12 giornate di campionato (1 vittoria, 4 sconfitte). L’Udinese ha inoltre subito solo 22 gol finora: i friulani non ne incassavano così pochi nelle prime 20 giornate di Serie A dalla stagione 2011/12 (16 in quel caso, quando a fine campionato chiusero al terzo posto).