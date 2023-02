Nonostante il mancato aggancio al terzo posto solitario e i nuovi punti persi da situazione di vantaggio, il tecnico biancoceleste guarda il bicchiere mezzo pieno: "Ci sono stati solo cinque minuti di follia dopo il loro gol, ma sono soddisfatto della prestazione della squadra in una partita sporca". E sulla difficoltà di gestione dei risultati: "Sarebbe un caso difficile anche per il migliore degli psicologi"

Altro pari per la Lazio dopo quello contro la Fiorentina di una settimana fa, ma Maurizio Sarri non ne fa un dramma: "Ho un sentimento positivo, rammarico per il risultato e per un nuovo approccio non di livello all'inizio del secondo tempo. Esclusi però i 5 minuti di follia dopo il loro gol, abbiamo giocato una buona partita nonostante le difficoltà".