Il rendimento di Osimhen e i meriti di Spalletti

I numeri impressionanti del centravanti nigeriano si spiegano anche guardando la carriera dell’allenatore toscano, che ha sempre saputo valorizzare a far rendere al meglio i suoi centravanti: da Totti a Dzeko passando per Icardi

Il dibattito è annoso: quanto incide il lavoro dell’allenatore sui risultati della squadra? Le percentuali variano di molto a secondo dei punti di vista. Quel che è certo, al momento, è che Luciano Spalletti con gli attaccanti ci ha sempre saputo fare. Lo dicono i numeri di una carriera in cui l’opera dell’allenatore toscano ha sempre esaltato le qualità degli uomini di attacco. Da Totti e Icardi passando per Dzeko fino ad arrivare a Osimhen .

Napoli, attaccanti al top con Spalletti

Giocatori con caratteristiche diverse che però hanno sempre reso al massimo. L’intuizione di Totti trasformato in prima punta e lo ‘sgrezzamento’ -termine brutale ma efficace di Osimhen, al momento uno dei più forti numeri 9 d’Europa-probabilmente le soddisfazioni più grandi. Un lavoro quotidiano su tutta la batteria di attaccanti. L’exploit di inizio stagione di Raspadori provato anche mezz’ala e lo straordinario rendimento di Simeone, decisivo in più di un’occasione. Una certezza, Spalletti, certificata dai numeri. Anzi garantita al cento per cento.