L'Inter e Inzaghi si preparano alla ripresa del campionato lavorando su una coppia d'attacco quasi inedita formata da Lukaku e Dzeko (appena 23 minuti insieme in questa stagione). Con la LuLa (Lukaku-Lautaro) arrivò lo scudetto del 2021, mentre quella formata da Lautaro e Dzeko è la seconda più prolifica in Italia e nella top 20 tra i top campionati europei. Ma chi c'è in testa? Ecco la classifica Transfermarkt

INTER, DZEKO-LUKAKU IN VISTA DEL NAPOLI