Allegri: "Ora parte sinistra della classifica"

L'allenatore della Juventus analizza la vittoria di Salerno: "Era una gara da vincere e non da giocare e i ragazzi sono stati bravi anche se nell'ultima mezz'ora abbiamo subito troppi tiri e questo non deve accadere". Menzione per Vlahovic: "E' più leggero e più brillante". Sulla classifica: "L'obiettivo è tornare nella parte sinistra"

E' soddisfatto Massimiliano Allegri della prova della sua Juventus che ha battuto all'Arechi la Salernitana 3-0: " I ragazzi hanno risposto bene, abbiamo fatto buoni 60', poi dopo il 3-0 siamo stati un po' superficiali e abbiamo subito troppi tiri in porta anche se abbiamo avuto ancora occasioni, ma bisogna migliorare su questi aspetti". Una Juve ancora alla ricerca di una certa conti nuità: "Per 60' la squadra si è contagiata facendo bene poi quando si diventa superficiali si esce dalla partita e questo non deve succedere perché le partite di calcio non finiscono mai, il primo tempo di Monza, con la Salernitana all'andata sono dei passaggi che dicono che bisogna migliorare sull'aspetto mentale ". Una Juve particolarmente concreta: " Oggi era una partita da vincere e i ragazzi sono stati bravi ma l'ultima mezz'ora no. I primi 10' potevamo fare meglio nella circolazione, poi abbiamo iniziato a muoverla, dobbiamo migliorare tecnicamente, in più la fase difensiva deve essere fatta sempre bene".

Vlahovic: "I miei gol grazie alla squadra, devo ancora crescere"

Il mattatore della serata è stato Dusan Vlahovic con la doppietta: "Era molto importante vincere la partita, non vincevamo da tre gare, poi se io mi metto in mostra è grazie alla squadra - dice - E' importante fare gol, gli attaccanti vivono di questo e ringrazio Di Maria per avermi lasciato il rigore, per me è importante continuare così ma sempre insieme alla squadra". Sulle richieste di Allegri: "Il mister sa cosa possiamo fare e non vuole farci rilassare anche se eravamo 3-0, non possiamo regalare e sbagliare palle semplici, questo ci aiuta a crescere, a lavorare più forte e con più attenzione". Pian piano Vlahovic sta recuperando la forma migliore: "Questa è la seconda partita ho bisogno ancora di tenpo per riacquistare il ritmo ma provo a dare il massimo e solo giocando la mia condizione arriverà al 100%". Sulla classifica: "La realtà è che abbiamo 26 punti e dobbiamo guardare a questo e dobbiamo solo pensare a vincere più partite possibili".