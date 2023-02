Serie A, il calendario del prossimo turno

La Serie A tornerà in campo da venerdì per la 22^ giornata. Ad aprire il turno sarà il Milan, a caccia del riscatto nel match contro il Torino. Riflettori puntati sulla sfida Champions tra Lazio e Atalanta, da seguire in diretta su Sky Sport così come Udinese-Sassuolo e Samp-Inter. Il Napoli ospita la Cremonese, mentre la Juve affronterà la Fiorentina

Archiviato il lungo weekend di campionato, la Serie A tornerà in campo da venerdì per la 22^ giornata. Un turno spalmato su quattro giorni, fino a lunedì sera alle 20.45 quando l'Inter farà visita alla Sampdoria, da seguire in diretta su Sky Sport. Ad aprire la giornata sarà il Milan di Stefano Pioli, a caccia del riscatto contro il Torino. Tra le sfide del sabato, attesa per Lazio-Atalanta che mette in palio punti importanti per la Champions League. Il match dell'Olimpico sarà live su Sky, così come Udinese-Sassuolo domenica alle 12.30. Tra gli altri match, la capolista Napoli ospiterà la Cremonese al "Maradona", remake del quarto di finale di Coppa Italia vinto dalla squadra di Ballardini, mentre la Juventus affronterà la Fiorentina all'Allianz Stadium.