Allo Stadium la Juventus ospita la Fiorentina. Allegri sceglie Chiesa e Di Maria a supporto di Vlahovic. Nel terzetto arretrato gioca Alex Sandro, gli esterni sono De Sciglio e Kostic, mentre Cuadrado è out per una sindrome influenzale. Italiano si affida al tridente Ikoné-Gonzalez-Kouamé. In difesa spazio a Ranieri. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky