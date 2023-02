Il messaggio pubblicato sui social dal capitano rossonero dopo alcune voci sullo spogliatoio del Milan: "Quello che non accettiamo in maniera assoluta sono le innumerevoli falsità che da qualche giorno si susseguono e coinvolgono i miei compagni ed il sottoscritto. Il nostro è un gruppo fantastico"

Davide Calabria difende il suo Milan. Il capitano rossonero ha preso la parola e ha deciso di pubblicare un messaggio su Instagram per chiarire qual è la situazione dei rossoneri nello spogliatoio . Alla crisi di risultati, infatti, sono seguite le voci su presunti litigi e su un gruppo non più compatto come prima. Niente di più falso, come ribadito da Calabria su Instagram.

Il messaggio su Instagram

Queste le parole condivise dal difensore rossonero in una storia su Instagram: "Vincere o perdere, come le critiche, fanno parte di questo modo. Le accettiamo e siamo i primi a non essere contenti e a voler cambiare le cose. Quello che non accettiamo in maniera assoluta sono le innumerevoli falsità che da qualche giorno si susseguono e coinvolgono i miei compagni e il sottoscritto. Il nostro è un gruppo fantastico, sano e composto prima di tutto da uomini che si vogliono bene, con grandi valori morali, di rispetto e di stima reciproca. Continuiamo a rimanere concentrati sul nostro lavoro con la testa sul campo, basta con queste assurde illazioni".