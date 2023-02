E' una giornata importante in casa Milan con Olivier Giroud che è pronto a firmare il rinnovo (di un anno rispetto alla scadenza a giugno del 2023) con il club rossonero. Dopo i dialoghi dei giorni scorsi, infatti, il Milan è riuscito a fissare un appuntamento con l'entourage del francese, in programma nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 febbraio. L'attaccante è sempre stato chiaro. Ha rifiutato l'offerta dell'Everton e ha espresso la sua volontà di rimanere al Milan fino al termine della sua carriera: "Voglio prolungare il contratto. Con la vittoria dello scudetto sono entrato nel cuore dei tifosi. Se posso finire qui la carriera ai massimi livelli lo farò", ha detto a Canal Football Club (programma di Canal+).

I numeri di Giroud al Milan

Olivier Giroud è arrivato al Milan nel 2021, dopo gli anni trascorsi all'estero tra Montpellier, Arsenal e Chelsea (tra le altre). In rossonero ha segnato 24 gol e ha realizzato 10 assist in 65 presenze, vincendo uno scudetto. Nella stagione attuale, finora ha totalizzato 10 gol e 6 assist in 27 presenze. E la sua storia al Milan non è ancora finita...