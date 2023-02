La Juventus sfiderà la Fiorentina allo Stadium domenica 12 febbraio: non una partita come le altre per l'ex Federico Chiesa, che proprio in un Juve-Fiorentina dell'agosto 2016 esordì in Serie A. Il 7 bianconero è in crescita dopo il lungo stop e aspetta il suo momento

Un nuovo Chiesa. Anche se il ciuffo è sempre quello dell’esordio a 18 anni in Serie A il 20 agosto 2016 allo Stadium. Pronti via, titolare contro la Juventus. Anche per questo, la partita contro la Fiorentina a Torino non sarà mai come le altre per lui. Come la maglia viola numero 25, che a fine partita voleva scambiare con Chiellini che con esperienza gli disse: "Fede io te la do, ma tu tienila perché è quella dell’esordio!". Oggi Chiesa ha la maglia bianconera e aspetta il suo momento con pazienza. Ne ha avuta tanta nell’ultimo anno, recuperando dall’infortunio al ginocchio. Deve ancora convivere con qualche fastidio muscolare, però sta crescendo. Allegri ne dosa l’utilizzo e per il momento non intende schierare il tridente con Di Maria e Vlahovic. Esterno o seconda punta, Chiesa può giocare ovunque davanti, ma adesso a tutta fascia sarebbe sacrificato. Il feeling con i compagni è una garanzia. A Torino ha ritrovato Vlahovic ed entrambi stanno ritrovando la condizione fisica migliore. A Salerno è stato protagonista Dusan, che ha servito un pallone d'oro a Chiesa e lo avrebbe poi voluto indietro, da centravanti famelico. Chiesa ci ha provato. Ma non mancheranno occasioni per un assist. Magari già con la Fiorentina. Allo Stadium. La partita di Chiesa, ieri come oggi.