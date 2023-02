Lo spagnolo riconosce però un merito importante al suo attuale allenatore: "In Italia si gioca molto con la difesa a tre, è un campionato che non si è evoluto molto. Solo noi, il Napoli, la Fiorentina e il Sassuolo giochiamo in maniera più europea. Liga e Premier sono più avanti, soprattutto quest'ultima, per come abbina qualità e fisico". Alla Lazio dal 2016, Luis Alberto si trova molto bene a Roma nonostante il richiamo continuo della Spagna: "Non voglio chiudere male con la Lazio. Quando andrò via parlerò con il presidente, con il direttore e con il mister con i quali ho un gran rapporto. Devo quasi tutto alla Lazio. Il club e i tifosi mi vogliono bene. Sarebbe stupido rompere male con loro. Fino all’ultimo giorno darò tutto per la Lazio. cercando di portare la squadra in Champions".

"A gennaio mi voleva il Cadice"

Ogni sessione di mercato, il centrocampista viene dato in partenza salvo poi rimanere a Roma e risultare sempre tra i biancocelesti migliori in campo. A gennaio è stato il Cadice a farsi avanti per riportarlo in patria: "Non stavo passando un buon momento quando mi è arrivata la notizia che mi volevano. Ho apprezzato molto il loro interesse, ma era un momento difficile. A gennaio non è semplice cambiare squadra. Sarebbe servito un loro grosso sforzo economico, il Cadice non è il City. In futuro? Vedremo, a me non importa molto la categoria, Cadice è un posto che mi piace, ci gioca anche il mio ex compagno di squadra Escalante. Voglio tornare in Spagna come un giocatore ancora in forma".