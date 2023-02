Inter, Lukaku può tornare titolare contro la Samp

Sicuramente in trasferta le cose sono in miglioramento ma è proprio lontano da San Siro che l’Inter ha in buona parte pregiudicato la sua corsa scudetto. Perché nonostante le 4 vittorie nelle ultime 6 gare lontano dal Meazza è da quasi 11 mesi, aprile dello scorso anno con la Juve, che la porta dell’Inter non rimane imbattuta quando ci si sposta da Milano con una fragilità difensiva in decisa controtendenza rispetto a quando la squadra non gioca davanti ai propri tifosi. La costanza si chiama gol. Nessuna squadra, Napoli escluso, in campionato ha segnato quanto l’Inter con un reparto che spesso ha dovuto far a meno di elementi fondamentali come Correa e Lukaku. Edin Dzeko è sempre stato fondamentale per rendimento e gol fatti e ha segnato 6 gol contro la Sampdoria in Serie A. Insomma uno dei bersagli preferiti. Lautaro Martinez dal canto suo sta vivendo la migliore stagione dal punto di vista realizzativo da quando è in Italia: non era mai arrivato a quota 12 reti nelle prime 21 partite giocate dall’Inter in campionato.