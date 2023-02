Intervistato nel pre-partita di Milan-Torino, Paolo Maldini è stato ottimista sul ritorno di Maignan: "Nessuno slittamento, nei prossimi 10 giorni sarà in gruppo e dovrà rimettersi in forma". Più cauto invece sul discusso rinnovo di Leao: "Siamo al punto di prima, ma non è il momento migliore per pensare alla firma"

Il momento è delicato in casa Milan e Paolo Maldini non vuole troppe distrazioni che allontanino dai problemi di campo: "Sul rinnovo di Leao nessuna novità, siamo al punto di prima. Ma questo non è il momento migliore per la firma", ha dichiarato il direttore dell'area tecnica rossonera a Dazn prima dell'inizio di Milan-Torino.

"Maignan torna nei prossimi 10 giorni"

Qualche parola in più sul rientro ormai imminente di Mike Maignan, fermo per un infortunio al polpaccio da mesi: "Non è slittato il rientro, torna in squadra nei prossimi dieci giorni e poi dovrà rimettersi in forma. La situazione è delicata perché ha avuto due ricadute nello stesso punto. Abbiamo però scongiurato l'operazione".