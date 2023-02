L’Udinese è il brand percepito come più sostenibile tra i club di calcio in Italia ed è il 4° in Europa, considerando tutti i cinque principali campionati (Premier League, Liga spagnola, Budesliga tedesca, Ligue 1 francese e appunto la nostra Serie A). E’ il risultato del report Brand Finance Football Sustainability Perceptions Index 2023, fatto sulla base di un sondaggio condotto presso i fan dei principali paesi del mondo nel primo semestre 2022. Il parametro di confronto usato prende in considerazione le 3 principali metriche di sostenibilità: ambiente, sociale e governance (ESG).

Le iniziative ‘green’ dell’Udinese Fra gli esempi virtuosi dell’Udinese, che come altri club italiani e stranieri ha aderito al programma delle Nazioni Unite “Sports for Climate Action“, c’è l’utilizzo esclusivo di fonti rinnovabili per il rifornimento energetico della Dacia Arena (uno dei primi luoghi a emissioni zero in Europa) e la divisa della squadra prodotta utilizzando tessuti ecosostenibili al 100% (ogni maglia è realizzata utilizzando 13 bottiglie di plastica PET riciclate).

Milan in top 10: le altre italiane in classifica Assieme all’Udinese (punteggio ESG 78,8/100), nella top 10 europea c’è anche il Milan (8°, punteggio ESG 73,3/100). Nella classifica dei club europei meglio percepiti in termini ESG compaiono anche Juventus (14° posto), Inter (18°), Sassuolo (23°), Roma (28°), Napoli (33°) e Bologna (48° in Europa).