Dove vedere Fiorentina-Udinese

La partita Fiorentina-Udinese, valida per la 16^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 21 dicembre alle ore 18

I numeri di Fiorentina e Udinese

La Fiorentina ha vinto tre delle ultime cinque partite disputate in Serie A contro l'Udinese (1N, 1P), segnando in totale 10 gol, due di media a match nel parziale. Nelle cinque precedenti aveva perso tre volte la Fiorentina (2V), mancando l'appuntamento con il gol in tre di queste cinque partite. L'Udinese ha vinto due volte nelle ultime quattro trasferte a Firenze in Serie A (1N, 1P) e dopo la vittoria per 2-1 il 23 dicembre 2024, cerca un bis di successi consecutivi in casa della Fiorentina che manca dal periodo 1986-1989. La Fiorentina non ha ancora vinto in casa in questo campionato in sette partite (2N, 5P) ed è una delle quattro squadre dei maggiori cinque tornei europei in corso senza successi interni (insieme a Mainz, Levante e Wolverhampton); la Fiorentina potrebbe collezionare otto gare casalinghe di fila senza vittoria in Serie A per la prima volta dal settembre 2019 (serie di 13 in quel caso, tra la fine del torneo 2018/19 e l'inizio del 2019/20). Nelle ultime sei gare di campionato l'Udinese ha vinto tre volte e perso in altrettante occasioni: in tutte e tre le vittorie non ha concesso gol agli avversari, così come in due delle tre sconfitte non è riuscita ad andare a bersaglio. Nell'era dei tre punti a vittoria, solamente l’Hellas Verona 2022/23 e il Crotone 2016/17 sono riuscite a salvarsi nonostante sei o meno punti conquistati dopo le prime 15 partite disputate nel massimo campionato. Mentre da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05), solo l’Hellas Verona 2022/23 si è salvato avendo almeno otto punti di distanza dalla zona salvezza dopo 15 partite giocate (Hellas 5 punti, Spezia 13 in quel caso). La Fiorentina è una delle due peggiori difese del campionato (26 gol subiti, come il Torino) e la peggior difesa considerando solo i secondi tempi (14 reti incassate nelle riprese): era dal 2001/02 che la formazione toscana non incassava così tanti gol nelle prime 15 partite di un torneo di Serie A (30 in quel caso).