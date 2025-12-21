Conte: "Ci si ricorda solo di chi vince le finali"

Napoli-Bologna, Conte: "Finale bella, ma ci si ricorda solo di chi vince"
L'allenatore del Napoli in conferenza stampa in vista della finale di Supercoppa contro il Bologna (lunedì alle ore 20): "Aver raggiunto una finale ti dà energia. Abbiamo recuperato. Ma come dico sempre ai ragazzi: è bello arrivare in finale, ma ci si ricorda sempre solo di chi ha vinto". Sul fatto che il Bologna possa avere più fame del Napoli: "Dovesse accadere sarebbe una colpa e un limite nostro. Il Bologna può alzare la Coppa, ma si deve dimostrare migliore di noi in campo"
Cosa pensa di Italiano?
Conte: "Posso parlare solo bene di lui. Vedo un allenatore che ha voglia di migliorare e di imparare. Ha avuto un percorso, ha fatto anche lui la gavetta. Dove è andato ha sempre fatto bene. Si vede la passione che ha e la voglia e la determinazione di migliorare. Noi allenatori non possiamo pensare di fermarci. Lui è uno di quelli che ha fame e passione di arrivare".
Sia Italiano che De Silvestri hanno detto che quanto visto in campionato non conta, per voi la partita di quest'anno vi ha dato delle indicazioni che possono esservi utili?
Conte: "Questo è inevitabile. Se vado a vedere le cose positive, quelle su cui bisogna migliorare. Lo abbiamo fatto noi e sicuramente lo farà il Bologna. Quello fa parte della strategia e del cercare di essere migliori. Stiamo studiando, ma questo è normale: è giusto che io e il mio staff diamo dei suggerimenti importanti a tutti i calciatori".
Le tue avventure sono sempre state un crescendo. State rientrando dopo un momento di difficoltà. Dal punto di vista umano e sportivo, essere usciti dalla difficoltà che cosa vi ha dato in più come gruppo?
Conte: "Non dobbiamo dimenticare da dove arriviamo, ovvero dallo scudetto. Un traguardo straordinario, che spesso e volentieri non viene valorizzato. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario. A inizio anno sono stato molto chiaro con voi, ho sempre detto che sarebbe stata l'annata più complessa. Quando ti preparari ad affrontare una stagione con così tanti nuovi giocatori non è facile. Sapevo benissimo che sarebbe stata la mia stagione più complessa, come infatti si sta dimostrando. Però, alla fine, in campionato siamo dove dovremmo essere. Al primo trofeo che ci siamo giocati abbiamo raggiunto la finale. Abbiamo la possibilità di andare avanti nelle altre competizioni. Tanti si dimenticano che abbiamo avuto infortuni seri di giocatori importanti".
C'è il rischio che il Bologna abbia più fame del Napoli?
Conte: "Dovesse accadere sarebbe una colpa e un limite nostro. Il Bologna domani può alzare la Coppa, ma si deve dimostrare migliore di noi in campo, ma non a livello di fame e di cattiveria".
Le energie sono state recuperate? Farà delle valutazioni pensando anche ai calci di rigore?
Conte: "Penso che la vittoria e l'aver raggiunto una finale ti dà energia, fiducia ed entusiasmo. Questa è una spinta molto importante per chi giocherà questa finale. Da un punto di vista di energia, abbiamo recuperato. Stiamo preparando tutti insieme questa partita, che è molto importante. Come dico sempre ai ragazzi: è bello arrivare in finale, ma ci si ricorda sempre solo di chi ha vinto".
Da Bologna-Napoli di Serie A sono passati 43 giorni, in cui il Napoli ha fatto tante cose belle. Si aspetta di chiudere un cerchio?
Conte: "La partita di Bologna non è stata positiva. Abbiamo perso 2-0. Nel secondo tempo loro hanno messo qualcosa in più rispetto a noi e hanno meritato. Alcune cose le abbiamo analizzate in maniera serena, onesta e siamo ripartiti. Abbiamo ottenuto cinque risultati utili consecutivi, poi siamo caduti e ci siamo ripresi battendo il Milan. Non è semplice giocare ogni tre giorni".
In questo momento della stagione che gruppo stai vedendo?
Politano: "Un gruppo forte, che è sempre stato unito. Sia nei momenti belli che in quelli brutti. Aiutarci in campo e fuori dal campo è sempre stata la nostra forza, abbiamo tanta esperienza. Parliamo di un Napoli forte sia in campo che fuori dal campo".
Stiamo vedendo un Napoli capace di adattarsi a diversi moduli.
Politano: "Possiamo giocare con diversi moduli. Per quel che riguarda la titolarità: ho giocato tante partite, star fuori ogni tanto non è un problema. C'è sempre bisogno di tutti, per me è un onore aver giocato la maggior parte delle partite. A me piace giocare esterno".
Prima di Conte, in conferenza stampa ha parlato l'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano: "Sarà una partita storica per tutta la città e sarà fondamentale l'aspetto mentale come accaduto in semifinale. Queste gare ci danno forza e crescita. In futuro mi piacerebbe sentire parlare del Bologna di Italiano... ". Sulla formazione: "Abbiamo speso tanto contro l'Inter, dovremo valutare bene i recuperi e l'undici iniziale".
Quando verranno recuperate le partite rinviate per la Supercoppa
- Napoli-Parma, mercoledì 14 gennaio ore 18.30
- Inter-Lecce, mercoledì 14 gennaio ore 20.45
- Verona-Bologna, giovedì 15 gennaio ore 18.30
- Como-Milan, giovedì 15 gennaio ore 20.45
Quanto vale vincere la Supercoppa italiana
Secondo il portale Calcio e Finanza, la cifra destinata ai quattro club (Napoli, Bologna, Inter e Milan) vale circa 23 milioni di euro (in linea con l'anno scorso) così distribuita:
- Napoli o Bologna: la squadra vincitrice incasserà 11 milioni di euro (9,5 + eventuali 1,5 milioni legati alla disputa di un'amichevole con la vincitrice della Supercoppa Araba). La finalista perdente riceverà 6,7 milioni di euro
- Inter: 2,4 milioni di euro
- Milan: 2,4 milioni di euro
Quando si gioca la finale
Il Napoli ha battuto 2-0 il Milan, mentre Bologna-Inter è finita 3-2 ai rigori dopo l'1-1 dei novanta minuti. La finale si disputerà lunedì 22 dicembre 2025, alle ore 20
