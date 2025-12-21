Conte: "Ci si ricorda solo di chi vince le finali"

Le tue avventure sono sempre state un crescendo. State rientrando dopo un momento di difficoltà. Dal punto di vista umano e sportivo, essere usciti dalla difficoltà che cosa vi ha dato in più come gruppo?

Conte: "Non dobbiamo dimenticare da dove arriviamo, ovvero dallo scudetto. Un traguardo straordinario, che spesso e volentieri non viene valorizzato. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario. A inizio anno sono stato molto chiaro con voi, ho sempre detto che sarebbe stata l'annata più complessa. Quando ti preparari ad affrontare una stagione con così tanti nuovi giocatori non è facile. Sapevo benissimo che sarebbe stata la mia stagione più complessa, come infatti si sta dimostrando. Però, alla fine, in campionato siamo dove dovremmo essere. Al primo trofeo che ci siamo giocati abbiamo raggiunto la finale. Abbiamo la possibilità di andare avanti nelle altre competizioni. Tanti si dimenticano che abbiamo avuto infortuni seri di giocatori importanti".