Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Juventus, infortuni Rugani, McKennie e Conceiçao: esito esami e tempi di recupero

juventus

Per Rugani lesione al polpaccio che lo terrà fuori almeno 6 settimane.  Problemi anche per Conceiçao e McKennie che sono in dubbio per la gara contro il Pisa

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

Dopo la vittoria sulla Roma, la Juventus fa i conti con l'infermeria. Daniele Rugani, rientrato questo sabato dopo essersi fermato a novembre per un problema al soleo, sarà out per almeno sei settimane. Nel comunicato si legge: "Daniele Rugani, a seguito del problema muscolare accusato durante la gara Juventus-Roma, è stato sottoposto questa mattina presso il J Medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra. Tra 10 giorni verrà effettuato un nuovo controllo per definire con precisione i tempi di recupero". 

 

Conceiçao e McKennie a rischio per Pisa

"Anche Francisco Conceição e Weston McKennie  - prosegue il comunicato - sono stati sottoposti ad esami strumentali che hanno escluso lesioni muscolari. Le loro condizioni saranno monitorate quotidianamente". Entrambi i giocatori sono dunque in dubbio per la trasferta di Pisa di sabato prossimo. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Rugani out 6 settimane, McKennie e Conceiçao...

juventus

Per Rugani lesione al polpaccio che lo terrà fuori almeno 6 settimane.  Problemi anche per...

Dove vedere Fiorentina-Udinese

guida tv

La partita Fiorentina-Udinese della 16^ giornata di Serie A, si gioca domenica 21 dicembre alle...

Conte: "Ci si ricorda solo di chi vince le finali"

supercoppa

L'allenatore del Napoli in conferenza stampa in vista della finale di Supercoppa contro il...

Italiano: "Sarà una partita storica per Bologna"

supercoppa

L'allenatore rossoblù ha introdotto la finale di Supercoppa a Riad in programma lunedì alle 20:...

Dove vedere Sassuolo-Torino

guida tv

La partita Sassuolo-Torino della 16^ giornata di Serie A, si gioca domenica 21 dicembre alle ore...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE