Per Rugani lesione al polpaccio che lo terrà fuori almeno 6 settimane. Problemi anche per Conceiçao e McKennie che sono in dubbio per la gara contro il Pisa

Dopo la vittoria sulla Roma, la Juventus fa i conti con l'infermeria. Daniele Rugani , rientrato questo sabato dopo essersi fermato a novembre per un problema al soleo, sarà out per almeno sei settimane . Nel comunicato si legge: "Daniele Rugani, a seguito del problema muscolare accusato durante la gara Juventus-Roma, è stato sottoposto questa mattina presso il J Medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra. Tra 10 giorni verrà effettuato un nuovo controllo per definire con precisione i tempi di recupero".

Conceiçao e McKennie a rischio per Pisa

"Anche Francisco Conceição e Weston McKennie - prosegue il comunicato - sono stati sottoposti ad esami strumentali che hanno escluso lesioni muscolari. Le loro condizioni saranno monitorate quotidianamente". Entrambi i giocatori sono dunque in dubbio per la trasferta di Pisa di sabato prossimo.