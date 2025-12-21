Dove vedere Genoa-Atalanta

La partita Genoa-Atalanta, valida per la 16^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 21 dicembre alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Genoa e Atalanta

Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 17 gare (4N, 12P) di Serie A contro l’Atalanta (3-1 il 22 dicembre 2018, autogol di Tolói, seguito dai centri di Lazovic e Piatek), parziale in cui ha subito 40 gol, una media di 2,4 a incontro. L'Atalanta si è imposta in tutte le ultime quattro sfide di campionato con il Grifone, segnando sempre almeno due gol. L’Atalanta ha vinto ben sette delle ultime nove trasferte (1N, 1P) di Serie A contro il Genoa, dopo che non aveva trovato alcun successo nelle nove precedenti (5N, 4P). L’ultima rete subita dal Genoa su punizione diretta in Serie A risale proprio alla sfida contro l’Atalanta dell’11 febbraio 2024: gol di Teun Koopmeiners nel 4-1 per i nerazzurri al Ferraris. Da quel momento il Grifone ha incassato 89 gol nel massimo torneo, ma nessuno su punizione diretta. L'Atalanta con Raffaele Palladino ha cambiato passo: cinque vittorie nelle ultime sette gare giocate in tutte le competizioni (2P), dopo che nella prima parte di stagione con Juric in panchina aveva ottenuto solamente quattro vittorie in 15 gare giocate (8N, 3P). Nelle sei gare alla guida del Genoa, Daniele De Rossi ha ottenuto due vittorie, due pareggi e due sconfitte: tra i due ko, oltre a quello contro l'Inter nell'ultimo turno di campionato, c'è anche quello in Coppa Italia contro l'Atalanta (4-0 per i nerazzurri a Bergamo negli ottavi di finale il 3 dicembre 2025). Solo la Fiorentina (due) ha raccolto meno punti in casa del Genoa in questo campionato (sei, come Parma, Pisa e Verona) e solo il Pisa (una sola rete) ha segnato meno gol in gare interne rispetto ai rossoblù finora (appena cinque in otto gare casalinghe). L'Atalanta arriva da tre sconfitte consecutive in trasferta in campionato e non colleziona quattro ko di fila in gare esterne di Serie A addirittura da dicembre 2013, con Stefano Colantuono in panchina.