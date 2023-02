Gol di Baschirotto o autogol di Ibanez? Al Via del Mare di Lecce, in occasione della rete del vantaggio dei giallorossi padroni di casa, classico episodio che fa discutere e tribolare i vari fanta allenatori, sempre assetati di bonus da poter piazzare in campo contro gli avversari di turno. Il gol è arrivato sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dalla destra, sul quale si sono lanciati in quattro: Baschirotto, Smalling, Umtiti e Ibanez. Nella carambola che è scaturita dalla mischia aerea, la palla viene prima colpita dalla testa del centrale italiano del Lecce e poi deviata dalla spalla/schiena del brasiliano della Roma. La discriminante, in questi casi, è la direzione del pallone data dal primo tocco, quello di Baschirotto: se è indirizzato verso la porta la rete è sua, altrimenti si tratterebbe di un’autorete. Ebbene, dopo un’attenta analisi video, la Lega di Serie A ha deciso di assegnare l’autogol e non il gol al difensore del Lecce: dunque, niente +3 al fantacalcio per Bashirotto e un malus per Ibanez (solitamente si assegna un -2, ma ogni fantaLega ha le sue regole).