Alla vigilia della gara con la Fiorentina, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa. "Veniamo da due importanti vittorie, domani è una partita differente" - esordisce Allegri - "La Fiorentina corre, pressa e gioca bene. Ci vorranno pazienza e ordine. In questo momento dobbiamo concentrarci sugli obiettivi minimi in campionato cioè raggiungere chi è davanti a noi". Nel corso della conferenza, Allegri ha fatto anche il punto sugli infortunati, non lasciando presagire positività in merito alle condizioni di Pogba: "Al momento non è disponibile per la convocazione. Sta lavorando per tornare a disposizione, ma purtroppo non ho le tempistiche per il rientro. Non è un ulteriore infortunio, ma si tratta di un percorso normale di riadattamento. Bonucci sarà a disposizione con il Nantes e si tratta un recupero importante. Invece per Milik Serve ancora tempo".