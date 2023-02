La Roma ha perso solamente due delle 33 partite di Serie A disputate contro il Lecce (23 vittorie, 8 pareggi): 2-3 il 20 aprile 1986 e 2-4 il 7 aprile 2012; contro nessuna squadra affrontata almeno 10 volte nella competizione i pugliesi hanno una percentuale di successi più bassa che contro la Roma (6%). La Roma ha sempre trovato il gol nelle ultime 19 sfide di Serie A contro il Lecce , realizzando una media di 2,4 reti a incontro; l'ultimo clean sheet del Lecce risale infatti al 9 aprile 2000 , un pareggio (0-0) al Via del Mare. Da una parte la Roma è la squadra che ha segnato più reti in percentuale da palla inattiva nel campionato in corso (43% - 12/28), dall'altra il Lecce ha incassato il 42% delle sue reti da palla ferma , in percentuale più di qualsiasi altra formazione. José Mourinho ha affrontato tre volte il Lecce in Serie A, riuscendo sempre a portare a casa i tre punti. S ono solamente due le formazioni che il tecnico portoghese ha affrontato quattro volte, trovando sempre la vittoria: l'Empoli e il Siena. Il Lecce è la squadra contro cui Paulo Dybala ha giocato più partite di Serie A trovando sempre la rete (tre gol in tre sfide): tra le squadre affrontate più di una volta nella competizione, i pugliesi sono infatti quella contro cui l'argentino vanta la miglior media minuti/gol (una rete in media ogni 72 minuti giocati).

Dove vedere Lecce-Roma in tv

La partita tra Lecce e Roma, valida per la 22^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 11 febbraio alle ore 18 in diretta sulla app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. La partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.